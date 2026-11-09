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09 ноября, 08:50

Происшествия

В Приморье арестовали мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над своей дочерью

Фото: depositphotos/merrydolla

Суд в Приморском крае арестовал 39-летнего жителя Партизанска, обвиняемого в многолетнем сексуальном насилии над собственной 13-летней дочерью. Об этом РИА Новости сообщили в СУ СК России по Приморью.

Меру пресечения назначили по ходатайству следователя. По версии следствия, насилие продолжалось с 2017 по 2025 год. Мужчина пользовался беспомощным состоянием ребенка.

С участием обвиняемого провели проверку показаний. В ходе нее он подробно описал обстоятельства преступления против девочки, уточнили в СК.

Об инциденте стало известно из местных сообществ в соцсетях. Там писали, что мужчина систематически насиловал свою дочь и угрожал ей убийством. По словам самой девочки, все началось, когда ей было 4 года, и продолжалось до 12 лет. Она попросила защитить семью, где есть и другие дети.

Следственный комитет инициировал проверку по данному факту. Также отмечалось, что ребенку оказывается психологическая помощь. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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