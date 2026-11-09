Тигр зашел в село и утащил собаку в Хабаровском крае

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В селе Отрадном Вяземского района Хабаровского края заметили амурского тигра. Об этом ТАСС сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства региона.

По данным управления, тигр утащил собаку. На место выехали сотрудники управления. Сейчас специалисты проводят мониторинг. При необходимости будут приняты меры по отпугиванию тигра либо его отлову.

Ранее медведь напал на мужчину в Наумовском сельском поселении Томского района. В результате он получил ранения: у 52-летнего мужчины обнаружили рваные травмы головы, рук и ног.

До этого жители поселка Неготка Томской области застрелили медведя, который забрался в частный дом и уснул на диване. Хищник проник в жилище через окно, пока хозяйка была в отъезде. Медведь нашел еду, подкрепился и лег спать.