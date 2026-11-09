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09 ноября, 09:24

Город

Комплексное благоустройство завершили на улице Подольских Курсантов

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Комплексное благоустройство проезда и прилегающей территории завершили на улице Подольских Курсантов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили более 6,1 тысячи квадратных метров территории на границе районов Чертаново Южное и Бирюлево Западное.

Сначала участок детально обследовали, чтобы определить масштаб работ и порядок действий. Затем проезжую часть и пешеходные зоны поэтапно подготовили к обновлению, задействовав специализированную технику.

На проезжей части площадью 3 тысячи квадратных метров дорожные фрезы сняли старое покрытие. Асфальтоукладчики обеспечили равномерную и точную подачу смеси, а для максимальной прочности полотна слои покрытия уплотнили маневренные дорожные катки. Точечные работы и выравнивание грунта выполняли мини-погрузчики.

На обновленном участке поставили современные опоры наружного освещения. Новые фонари делают пешеходные переходы и элементы дорожной инфраструктуры хорошо заметными в темное время суток.

Одновременно привели в порядок тротуары. Для пешеходов сделали новый удобный спуск, пологую лестницу с надежными перилами и пандус с плавным уклоном. Такой маршрут удобен для маломобильных граждан, родителей с детскими колясками, а также для тех, кто передвигается на самокатах и велосипедах.

В финале благоустроили прилегающую территорию и разбили 3 тысячи квадратных метров газона. Отмечается, что своевременный ремонт дорог и благоустройство влияют не только на внешний облик города, но и на качество жизни москвичей: транспортная доступность растет, а аварийность снижается.

Проекты по модернизации и повышению надежности коммунальной инфраструктуры, а также по созданию комфортной городской среды отвечают целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства завершили высадку тюльпанов на московских клумбах. Цветы были высажены на территории, площадь которой составляет более 200 тысяч квадратных метров. Отмечалось, что жители и гости столицы смогут увидеть несколько сортов.

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