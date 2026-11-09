09 ноября, 09:03Общество
Предметные кабинеты в школах России оснастят оборудованием до 2030 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Все российские школы, которые не находятся в стадии капремонта, получат оборудование для кабинетов естественно-научных предметов до 2030 года. Об этом на симпозиуме "Большая наука в школе" сообщила замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова.
По ее словам, в 2026 году уже идет оснащение кабинетов физики. С 2027 года начнут охватывать кабинеты по биологии, химии и другим предметам.
Колударова уточнила, что школы, где проходит капитальный ремонт, оснащают по отдельному приказу.
Ранее сообщалось, что школы смогут начать закупать новые учебники по физике с марта 2027 года. В настоящее время в России также готовят пособия по математике, химии и биологии. Учебники для базового уровня разрабатывают представители Российской академии наук.
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