Чилийский телескоп обнаружил 52 ранее неизвестные галактики с запасами холодного газа

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Международная команда астрономов под руководством чилийской исследовательницы Виктории Катан выявила 52 далекие галактики, которые прежде не удавалось обнаружить с помощью телескопов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование чилийского научного центра изучения галактик.

Ранее ученые преимущественно искали космические системы, излучающие яркий свет в оптическом и инфракрасном диапазонах. Такой подход позволял находить галактики с активным образованием звезд, однако объекты с менее интенсивными процессами звездообразования оставались за пределами наблюдений.

В новой работе исследователи сосредоточились не на свечении галактик, а на газовых облаках, из которых формируются звезды. Для этого они использовали телескоп ALMA, расположенный в пустыне Атакама.

Астрономы фиксировали сигналы монооксида углерода и атомарного углерода, указывающие на наличие холодного газа, а также изучали спектральные данные, которые обычно не попадают в поле внимания исследователей.

Такой способ наблюдения позволил обнаружить объекты, недоступные для других инструментов. Среди них оказались и галактики, постепенно переходящие в неактивное состояние.

Результаты анализа показали, что запасы газа в некоторых найденных системах сопоставимы с триллионом масс Солнца. Это свидетельствует о значительном потенциале для формирования новых звезд. При этом в ряде галактик звездообразование практически остановилось.

Ученые предположили, что причиной может быть нагрев газа молодыми звездами. Из-за повышения температуры газовые облака теряют способность сжиматься, что препятствует появлению новых светил.

Ранее российские ученые обнаружили в атмосфере Марса хлороводород – газ, который может указывать на продолжающуюся вулканическую активность планеты. Необычное скопление вещества выявили в районе горы Альба: в отличие от других областей, там его концентрация менялась по сезонам иначе.

Исследователи считают, что газ выходит через разломы над подземными магматическими резервуарами, а затем накапливается в слое вечной мерзлоты и высвобождается при весеннем потеплении.

