Мошенники рассылают россиянам ссылки на поддельную подписку Telegram Premium

Фото: Агентство "Москва"/Ульяна Чухаркина

Мошенники перед праздниками могут активизировать рассылку сообщений о якобы подаренной подписке Telegram Premium, чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей мессенджера. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Сообщения могут приходить как от неизвестных аккаунтов, так и от имени людей из списка контактов. Получателю предлагают воспользоваться подарком, перейдя по ссылке или отсканировав QR-код. Однако вместо оформления подписки открывается поддельная страница авторизации.

На таком сайте пользователя просят указать номер телефона и ввести код подтверждения. Если передать эти сведения мошенникам, они смогут войти в аккаунт, отключить другие активные сеансы и использовать профиль для дальнейшей рассылки вредоносных ссылок и обманных сообщений контактам владельца.

В МВД призвали не открывать ссылки и не сканировать QR-коды, обещающие бесплатный Telegram Premium. В ведомстве также напомнили, что коды подтверждения нельзя вводить на сторонних ресурсах, даже если предложение поступило от знакомого человека.

Ранее в МВД также предупреждали о мошеннических ботах в Telegram, которые предлагают оплатить подписки на зарубежные сервисы. В частности, злоумышленники создавали сервисы для покупки ChatGPT Plus и просили пользователей перейти по поддельным ссылкам и указать данные банковских карт, после чего списывали деньги со счетов.

Позже один из таких ботов под новым названием стал предлагать подписку Telegram Premium по заниженной цене. В ведомстве напомнили, что официального чат-бота OpenAI в Telegram нет.

