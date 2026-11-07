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07 ноября, 08:23

Безопасность

Мошенники начали предлагать россиянам проверку крыш перед снегопадами

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники начали обзванивать владельцев частных домов с предложением проверить крыши, водостоки и придомовую территорию перед снегопадами по сниженной цене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Схема строится на предоплате: деньги просят перевести заранее – якобы на аренду оборудования или закупку материалов. После поступления средств собеседник блокирует номер и перестает выходить на связь.

Эксперты советуют заказывать обслуживание кровельных конструкций только у компаний с подтвержденной репутацией, а не у частных исполнителей, найденных по телефону.

"Никогда не переводите предоплату за аренду техники или расходные материалы на личные банковские карты неизвестных частных исполнителей", – сказали в пресс-службе платформы.

Оплачивать работы нужно после их фактического выполнения, а также проверки качества.

Кроме того, мошенники пытаются обмануть россиян на фоне сезонной смены автомобильных шин. Одна из распространенных схем – фишинговые сайты. Еще мошенники размещают ложные объявления о продаже шин по низкой цене. Покупатели вносят предоплату, но товар не получают.

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