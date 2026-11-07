Пожар на складе в Ростове-на-Дону локализован

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Огнеборцы локализовали пожар на складе с в Ростове-на-Дону на площади 8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние здания и строения. Сотрудники МЧС продолжают тушить возгорание, к работе привлечены 85 человек и 26 единиц техники.

О крупном пожаре на складе масел и полимерных материалов в Ростове-на-Дону стало известно утром 7 ноября. Возгорание произошло на улице Туполева. Площадь пожара достигла 8 тысяч квадратных метров.

В МЧС отметили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания. Сообщений о возможных пострадавших или причинах пожара пока не поступало.