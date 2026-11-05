Сушильная камера загорелась на производственном объекте в Орле

Фото: МАХ/"МЧС Орловской области"

Возгорание произошло в сушильной камере на производственном объекте в Маслозаводском переулке в Орле. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Сигнал о пожаре поступил вечером 4 ноября. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений сушильная камера уже горела открытым пламенем. Также существовала угроза распространения огня на соседние строения.

Пожару присвоили повышенный номер сложности. На месте работают 43 сотрудника МЧС и 12 единиц спецтехники. Огнеборцам уже удалось спасти рядом стоящие строения, открытое горение ликвидировано, а пламя локализовано.

Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. Тушение огня продолжается.

Ранее два человека погибли при пожаре на территории фермы рядом с селом Кызыл-Мечеть в Тоцком районе Оренбургской области.

Огонь охватил сельскохозяйственное здание и уничтожил его на площади около 600 квадратных метров. Пламя также сожгло сено и повредило трактор. Пожар удалось ликвидировать.