В Архангельской области арестовали подозреваемого в поджоге дома, где погибли пять человек

Фото: MAX/"Следком по Архангельской области и НАО"

Ломоносовский суд Архангельска отправил под стражу 46-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге деревянного многоквартирного дома в Коряжме. В результате пожара погибли пять человек, сообщили в суде.

По версии следствия, мужчина пришел пьяным в гости к родственникам жены, однако его не пустили внутрь. Тогда он бросил горящую сигарету в щель двери кладовки, после чего начался пожар. Возгорание произошло 28 октября.

Против ранее судимого подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на убийство шести человек и убийстве пяти человек общеопасным способом.

Ранее в Узбекистане мужчина пришел в дом потерпевшей, где между ними вспыхнул бытовой конфликт. После ссоры мужчина принес пятилитровую емкость с бензином, облил горючим женщину и четверых ее детей, а затем поджег.

Женщине и двум детям удалось выжить, однако полученные ожоги оказались смертельными для шестилетнего мальчика и одиннадцатилетней девочки.