Один человек погиб и пять пострадали при наезде автобуса на пешеходов под Мурманском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Автобус "ПАЗ" наехал на пешеходов на трассе Мишуково – Снежногорск в Мурманской области. В результате один человек погиб, еще пятеро получили травмы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Предварительно, авария произошла вечером 5 ноября на 18-м километре трассы. Водитель автобуса допустил наезд на людей, которые находились на проезжей части.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и других экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Пермском крае. Авария произошла на 35-м километре дороги Кукуштан – Оса – Чайковский в Кунгурском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Geely выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "КамАЗом". Региональная прокуратура контролировала установление обстоятельств ДТП.