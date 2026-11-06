Лауреаты премии "Новатор Москвы" помогают решать городские задачи

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Лауреаты премии "Новатор Москвы" регулярно помогают решать городские задачи. Всего победителями премии по итогам 2026 года признаны 36 проектов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Эксперты отобрали 180 разработок столичных ученых. Почти половину из них подготовили доктора и кандидаты наук, аспиранты, научные сотрудники и преподаватели. Все проекты отличаются наукоемкостью, экономическим потенциалом и практической значимостью, их применяют в промышленности, медицине, охране окружающей среды, благоустройстве и строительстве.

Доля наукоемких разработок в топ-180 достигла 40%, что почти вдвое превышает показатель прошлого года, сообщила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.

Номинантам город оказывает комплексную поддержку. Им дают экспертную оценку, разработки показывают городским учреждениям и партнерам из бизнеса, чтобы те могли протестировать решение и наладить сотрудничество. Лауреатам вручают денежные премии до 1,5 миллиона рублей.

Среди проектов топ-180 – компактный лазерный генератор когерентного излучения экстремального ультрафиолетового и мягкого рентгеновского диапазона. Его создали ученые физического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова под руководством доктора физико-математических наук, профессора Федора Потемкина. Установка дает излучение с длиной волны до пяти нанометров – подобный луч нужен, чтобы выпускать современные микросхемы и точно диагностировать полупроводниковые компоненты.

Много проектов в 2026 году посвятили бережному использованию природных ресурсов. Команда Национального исследовательского технологического университета "МИСИС" под руководством Анастасии Якушевой (компания "Аквант") разработала способ быстро и недорого получать углеродные квантовые точки. Эти частицы помогают выявлять в воде вредные вещества. Ученые планируют начать сотрудничество с компаниями, заинтересованными в выявлении загрязнений и контроле качества воды.

Еще одна экологическая разработка – материал "целлосорб" для ликвидации нефтеразливов. Его создали специалисты Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. В качестве сырья используют бумажные отходы, их измельчают и обрабатывают особым образом, после чего целлюлозные волокна не пропускают воду, зато активно поглощают углеводороды. Сейчас команда готовится к запуску малой производственной линии, а на следующем этапе разработку будут внедрять на объектах коммунального хозяйства и нефтяных компаний.

Проект "Армпайп" представляет ООО "Новая формация", резидент фонда "Сколково". Созданный специалистами материал "геолайн" используют при ремонте труб: он образует на поверхности прочный слой, сдерживает коррозию и повышает прочность конструкции. Технологию уже отработали на девяти объектах в разных городах России. "Армпайп" стал победителем премии в номинации "Меняющие реальность".

Ранее сообщалось, что в особой экономической зоне "Технополис "Москва" открыли завод для разработки и выпуска коммунальной техники нового поколения на электрической тяге. Предприятие стало первым в стране производством электрической коммунальной техники полного цикла с максимальной локализацией.