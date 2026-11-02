Сергей Собянин сообщил об открытии завода инновационной спецтехники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В особой экономической зоне "Технополис "Москва" открывается завод, где будут разрабатывать и серийно выпускать коммунальную технику нового поколения на электрической тяге. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Предприятие стало в стране первым производством электрической коммунальной техники полного цикла с максимальной локализацией. Проект реализуют по поручению Владимира Путина в рамках работы по обеспечению технологического суверенитета.

Запуск шел поэтапно: в 2024 году выпустили первую машину – предсерийный образец, годом позже компания получила статус резидента ОЭЗ и открыла сборочный цех. Теперь заработал заготовительный цех, и предприятие вышло на полную мощность.

Основная разработка – подметально-вакуумная уборочная машина "ВКМ 2024Э" на электрической тяге. Она компактная и маневренная, подходит для улиц и парков в любое время года. Шум у нее заметно ниже, чем у дизельных аналогов, поэтому техника может работать в жилых районах и в ночные часы.

Производство занимает площадь 10,8 тысячи квадратных метров, проектная мощность – больше 300 единиц техники в год. Завод оснащен современным оборудованием.

Для гарантированного сбыта город заключил с производителем инвестиционный контракт: до 2031 года предполагается приобрести порядка 1 600 машин. Сейчас на улицах столицы работают около 360 электрических подметально-вакуумных машин.

Практически все – от идеи до готовой продукции – сделано в России и адаптировано к условиям Москвы, уровень локализации превышает 90%. Показатель может вырасти за счет аккумуляторов Московского кластера электробатарей: сейчас идут испытания опытного образца тяговых батарей ООО "РЭНЕРА".

Машину создают с расчетом на то, что в будущем она сможет стать беспилотной.

"Уверен, со временем техника завода будет стандартом для городских служб не только столицы, но и других городов страны", – заявил Собянин.

Ранее мэр столицы подвел итоги восьмого международного ИТ-конкурса "Лидеры цифровой трансформации". В 2026 году на него зарегистрировались рекордные 11 542 человека. При этом число командных заявок достигло 1 828, что на 33% больше, чем в 2025-м.