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06 ноября, 10:01

Общество

Пик хулиганской активности начался у енотов в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пик активности енотов на дачных и садовых участках приходится на конец октября – начало ноября. Об этом РИА Новости рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

По словам специалиста, в настоящую спячку звери не впадают: зимой они находятся в состоянии зимнего покоя, но могут просыпаться и выходить к людям.

Чтобы избежать нежелательных визитов, Сафонов советует держать мусорные баки плотно закрытыми и не оставлять еду на улице. Зверей манят остатки еды, корм для домашних животных и опавшие фрукты – все это надо убирать или держать в недоступных местах.

Второй шаг – физический барьер. Биолог рекомендует укреплять чердаки, подвалы, курятники и сараи. Еноты легко справляются с незапертыми дверцами и забираются в постройки в поисках пищи или укрытия.

Помочь могут и технические средства – ультразвуковые отпугиватели с датчиками движения, а также репелленты. Подкармливать животных биолог не советует: при регулярном кормлении у енотов возникает неестественная зависимость, они теряют навыки самостоятельного поиска еды и начинают видеть в человеке источник пищи.

Ранее сообщалось, что в Москве и области бобры приступили к подготовке к холодам. Животные заготавливают корм, ремонтируют хатки и укрепляют плотины. Активная заготовка веточного корма начинается при низких положительных или отрицательных температурах. Особенно уязвимы молодые особи из-за недостатка опыта.

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