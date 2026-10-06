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06 октября, 11:39

Город

Бобры в Москве начали готовить хатки к зиме

Фото: 123RF.com/andreiantipov

В Москве и области бобры приступили к подготовке к холодам. В это время животные заготавливают корм, ремонтируют хатки и укрепляют плотины. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

По словам эксперта, следы бобров можно встретить в Серебряном бору, у Строгинского мыса, на Яузе, в Митине, Печатниках, в пойме реки Сетуни и на территориях ТиНАО. Осенью звери срезают ветви лиственных пород, которые складывают на дне водоемов у входа в хатку или нору. Кроме того, они ремонтируют и строят жилища из веток, стволов и глины, а также укрепляют плотины. Свои подводные "кладовые" бобры размещают ниже уровня замерзания воды.

Переходить на "зимний режим" бобры начинают с наступлением первых заморозков, а пик подготовительных работ у этих животных обычно приходится на октябрь.

"Работы могут продолжаться и позже, пока водоем не покроется толстым льдом, а температура не опустится ниже минус 15 градусов", – отметил Усманов.

По его словам, активная заготовка веточного корма начинается при низких положительных – порядка плюс 1–4 градусов – или отрицательных температурах. Имеет значение и температура воды.

Однако в условиях аномально теплой осени бобры могут начать подготовку к зиме позже. При недостаточных запасах им потом приходится выходить на поверхность в поисках пищи, что повышает риск встречи с хищниками. Водоем также может промерзнуть до дна, если плотина не обеспечивает достаточную глубину.

Эколог подчеркнул, что особенно уязвимы молодые особи из-за недостатка опыта. Поэтому даже в городе важно сохранять естественные водоемы и не разрушать бобровые плотины.

Ранее ученые установили фотоловушки на Бобровом острове на юге столицы. Устройства будут отслеживать жизнь местных бобров, которые представляют интерес для исследователей. В целом за животными на острове наблюдают последние 2–3 года.

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