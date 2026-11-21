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В Москве-реке поймали сома весом 26,9 килограмма. Об этом сообщил РИА Новости основатель столичного сообщества любителей рыбалки Moscow Fishing Club Михаил.

21 ноября проводился турнир по ловле спиннингом под названием "Щучий поцелуй 6". Локальное соревнование закрывало сезон. По словам мужчины, рыбу выловили с берега.

После взвешивания сома отпустили обратно в реку.

"Рыба благополучно на наших глазах ушла на глубину", – заключил он.

Ранее рыбаки выловили крупную акулу в районе острова Путятина в Приморском крае. СМИ уточнили, что ее достали на берег, где люди начали снимать рыбу на камеры смартфонов. Многие уверены, что внешний вид хищницы напоминал опасную для человека акулу-мако.

