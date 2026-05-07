07 мая, 21:38

Рыбаки выловили 25-килограммового сома из Москвы-реки

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Рыбаки выловили 25-килограммового сома из Москвы-реки. Об этом РИА Новости рассказал очевидец Владимир Нишуков.

Мужчина вечером 7 мая ехал по набережной со стороны Киевского вокзала. Он заметил, что возле реки стоит 6 человек. Оказалось, что группа людей на протяжении часа пыталась вытянуть сома. В результате рыбу удалось вытащить.

"Сказали, что на вес это примерно килограммов 25. Что с ним они делать будут дальше – непонятно", – добавил Нишуков.

По словам мужчины, рыбаки не планировали продавать рыбу. Однако некоторые интересовались, сколько такой сом может стоить.

"Мужчины сказали тысяч 8 (рублей. – Прим. ред.) – с большой-большой гордостью. И один из них задумчиво сказал: "Все, что водится в Волге, водится и в Москве-реке", – заключил Нишуков.

Ранее американский рыбак Юнфэн Тянь поймал маленького белого американского лаврака и побил 35-летний рекорд штата. По данным СМИ, мужчина рыбачил на водохранилище Кросс-Ривер в округе Вестчестер и поймал рыбу весом 1,47 килограмма.

Выяснилось, что пойманный Тянем лаврак оказался на 85 граммов тяжелее рыбы, которую выловили в 1991 году. Департамент охраны окружающей среды штата подтвердил улов рыбака и отметил, что мужчина побил прошлый рекорд Нью-Йорка.

