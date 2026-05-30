30 мая, 21:30

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о попытке подрыва здания Минюста РФ

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный районный суд Москвы отправил под стражу Виталия Ларина по делу о попытке подрыва здания Министерства юстиции России. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Согласно постановлению, в заключении он пробудет до 29 июля текущего года. По данным инстанции, мужчина является фигурантом дела о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

В прошлом месяце в мегаполисе прошла операция по задержанию россиянина, готовившего взрыв у объектов Минобороны РФ. Фигурант 1981 года рождения установил контакт с представителями украинских террористических групп и по их указанию прибыл в столицу для совершения диверсии.

В частности, он планировал взорвать самодельное устройство у здания МО РФ. После совершения преступления ему обещали предоставить возможность уехать на Украину, чтобы он мог принять участие в боевых действиях против российской армии.

