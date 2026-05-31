31 мая, 09:35

Происшествия

В Турции сообщили об отсутствии россиян среди жертв ДТП с автобусом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/denizlibbitfaiyesi

Россиян, предварительно, нет среди погибших или пострадавших в ДТП с автобусом на юго-западе Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя муниципалитета города Денизли.

"Предварительно все жертвы ДТП являются гражданами Турции. Но расследование инцидента продолжается", – говорится в сообщении.

По информации телеканала TGRT Haber, количество погибших увеличилось до 8 человек. Еще 33 получили травмы. Как уточнили местные власти, жертвой аварии стал 9-месячный ребенок.

Автобус попал в ДТП на автомагистрали Денизли – Айдын в районе Сарайкей провинции Денизли. По предварительной версии, он врезался в дорожное ограждение, а затем загорелся.

Посольство РФ в Анкаре сообщило, что выясняет наличие россиян среди жертв или пострадавших в аварии.

К месту ДТП направлены подразделения скорой помощи, спасатели и пожарные. Пострадавших доставили в больницы. Местная полиция организовала расследование причин и обстоятельств ДТП.

