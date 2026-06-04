РФ и США возобновили обмен посылками через "Почту России"

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Российские и американские операторы вновь начали заниматься почтовым импортом. Об этом представители "Почты России" сообщили в беседе с ТАСС.

В августе 2025 года почта приостанавливала доставку отправлений в эту страну на фоне отмены беспошлинного режима и неясной процедуры уплаты соответствующих пошлин. В ноябре возобновилась доставка посылок в трех категориях: "Документы", "Подарок" и "Коммерческий образец".

Согласно обновленной информации, возобновление работы произошло в конце мая. Первая партия посылок уже находится в России.

"Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений", – рассказали в госкомпании.

Источник СМИ на рынке уточнил, что раньше доставка проходила через экспресс-перевозчиков. Однако у них были ограничения по приему посылок на территории Соединенных Штатов. Теперь же после возобновления деятельности будут охвачены все США.

Ранее министерство науки и высшего образования России заявило о готовности обсудить возможность возобновления студенческих обменов с Соединенными Штатами. Эта тема обсуждалась во время визита депутатов Госдумы в Вашингтон весной 2026 года.