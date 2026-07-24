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24 июля, 18:28

Происшествия

Суд арестовал мужчину, разбившего экскаватором витрину цветочного магазина в Москве

Фото: MAX/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Никулинский районный суд Москвы отправил под стражу жителя Ставропольского края Евгения Катыгроба, который разбил ковшом угнанного экскаватора витрину цветочного магазина. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Инстанция избрала мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Ему вменяют повреждение имущества из хулиганских побуждений, а также хулиганство с применением предмета, который использовался как оружие.

По версии следствия, ночью 22 июля Катыгроб, находясь за рулем экскаватора, повредил витрину цветочного магазина на западе Москвы. В результате индивидуальному предпринимателю был причинен ущерб.

Кроме того, как установили следователи, мужчина пытался нанести ковшом экскаватора телесные повреждения человеку, находившемуся возле магазина.

Ранее в Пушкине внедорожник протаранил магазин после аварии с "Ладой". Инцидент произошел на Колхозной улице. После столкновения с ВАЗом автомобиль УАЗ вылетел с проезжей части прямо в здание. В момент ДТП внутри находилась покупательница, которая получила травмы и была экстренно госпитализирована.

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