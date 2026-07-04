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04 июля, 20:07

Происшествия

Автомобиль УАЗ въехал в здание магазина в городском округе Пушкино

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Машина УАЗ въехала в здание магазина после столкновения с автомобилем ВАЗ в городском округе Пушкино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

ДТП произошло днем 4 июля на Колхозной улице. По данным ведомства, водитель машины УАЗ врезался в автомобиль ВАЗ, а после – въехал в магазин. В результате аварии травмы получила одна из покупательниц, ее госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии. По итогам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законом.

Ранее водитель на автомобиле Renault въехал в здание магазина в подмосковной Истре. По данным регионального управления МВД, на Московской улице автомобилист не справился с управлением. В результате аварии пострадал один из покупателей – он получил травмы и был доставлен в медучреждение.

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