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04 июля, 21:11

Политика

В РФ расширили возможности подачи гражданского иска жертвами мошенников

Фото: depositphotos/andreyuu

Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности подачи гражданского иска жертвами мошенников. Изменения внесены в Гражданский процессуальный кодекс РФ.

Раньше гражданский иск можно было подавать только по месту жительства ответчика. Но теперь иск в рамках уголовного дела о хищении средств с банковского счета или электронных денежных средств можно подать по месту жительства истца и по месту производства уголовного дела.

Также законом устанавливается, что иск о взыскании неосновательного обогащения с лица, чья карта или счет использовались для совершения преступления, а также о возмещении вреда может быть предъявлен по месту жительства истца или по месту производства уголовного дела, даже в случае его приостановления.

Ранее в Краснодаре вынесли приговор гражданину Нигерии. В апреле 2024 года он познакомился с местной жительницей и выдал себя за турецкого актера Керема Бюрсина, известного по роли Серкана Болата из сериала "Постучись в мою дверь".

Он убедил женщину в том, что хочет приехать в Россию для личной встречи, и просил перевести деньги якобы менеджеру актера на оплату охраны, обеспечение конфиденциальности и решение вопросов с миграционной службой. В общей сложности потерпевшая перечислила более 3 миллионов рублей.

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