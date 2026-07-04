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04 июля, 20:52

Происшествия

Силы ПВО перехватили 92 БПЛА над регионами РФ и Азовским морем

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что воздушные цели удалось перехватить в период с 07:00 до 20:00 4 июля. БПЛА оказались уничтожены в небе над Белгородской, Курской, Ленинградской, Псковской, Смоленской, Тверской областями, Крымом и над акваторией Азовского моря.

Ранее в Минобороны рассказывали, что Киев в ночь на 4 июля попытался ударить по территории России крылатыми ракетами большой дальности "Фламинго". Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались также ударить ракетами РСЗО HIMARS и БПЛА большой дальности.

В итоге противовоздушные силы РФ смогли ликвидировать свыше 500 воздушных целей, включая 10 ракет "Фламинго" и 9 снарядов HIMARS. В оборонном ведомстве добавляли, что попытки Киева нанести ущерб гражданским объектам в РФ не останется без ответа Вооруженных сил РФ.

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