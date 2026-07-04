Арестован мужчина, насмерть сбивший на катере ребенка в Воронежском водохранилище

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Суд отправил на два месяца в СИЗО мужчину, который на катере насмерть сбил 11-летнего мальчика в Воронежском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел 2 июля. Катером управлял 45-летний ранее судимый местный житель, который выпивал спиртные напитки в компании друзей. После наезда на ребенка он скрылся с места происшествия, не попытавшись спасти мальчика.

Ребенка без сознания доставили на моторной лодке на берег, где были проведены реанимационные мероприятия. Однако мальчик скончался на месте происшествия от полученных травм. Правоохранители задержали мужчину.

В отношении задержанного было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, из-за чего по неосторожности умер человек. Ему предъявили обвинение. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. При этом сам обвиняемый не согласился с задержанием.

