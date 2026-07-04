Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 18:38

Происшествия

Арестован мужчина, насмерть сбивший на катере ребенка в Воронежском водохранилище

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Суд отправил на два месяца в СИЗО мужчину, который на катере насмерть сбил 11-летнего мальчика в Воронежском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел 2 июля. Катером управлял 45-летний ранее судимый местный житель, который выпивал спиртные напитки в компании друзей. После наезда на ребенка он скрылся с места происшествия, не попытавшись спасти мальчика.

Ребенка без сознания доставили на моторной лодке на берег, где были проведены реанимационные мероприятия. Однако мальчик скончался на месте происшествия от полученных травм. Правоохранители задержали мужчину.

В отношении задержанного было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, из-за чего по неосторожности умер человек. Ему предъявили обвинение. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. При этом сам обвиняемый не согласился с задержанием.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика