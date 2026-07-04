Мадьяр внесет в парламент Венгрии поправку к конституции об отстранении президента

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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что внесет в парламент Венгрии проект поправки к конституции, которая предусматривает отстранение от должности президента Тамаша Шуйока. Об этом Мадьяр написал на своей странице в одной из соцсетей.

При помощи данной поправки правящая партия "Тиса" хочет не только отправить президента страны в отставку, но и ограничить депутатские сроки 12 годами, усилить меры по борьбе с коррупцией, а также повысить независимость судов.

СМИ писали, что это может помешать многим депутатам от партии экс-премьера Виктора Орбана баллотироваться в следующем цикле. Сейчас таких ограничений в Венгрии нет – Орбан и некоторые его сопартийцы были депутатами 36 лет.

Новое правительство Венгрии может инициировать процедуру импичмента Шуйока, если он откажется добровольно покинуть свой пост, предупреждал ранее Мадьяр. При этом сам президент не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока, который истекает в 2029 году.

По мнению экс-лидера страны Яноша Адера, намерения венгерского премьера изменить конституцию приведут Венгрию к холодной гражданской войне. Попытки отстранить главу государства с помощью поправок в конституцию нарушают принцип верховенства права, указывал он.

