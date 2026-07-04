Задержан организатор сплава в Приангарье, где пропал ребенок и двое взрослых

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Организатор сплава в Приангарье, где пропал ребенок и двое взрослых, был задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК по Иркутской области.

Уточняется, что с 41-летним гражданином уже проводятся необходимые следственные действия. Также была изъята документация, интересующая следствие.

Выяснилось, что бизнесмен оказывал туристические услуги по сплаву на надувных лодках. При этом пропавших все еще не нашли.

Инцидент произошел 3 июля, когда зарегистрированная туристическая группа вместе с несовершеннолетними сплавлялась по реке Иркут в в Шелеховском районе Иркутской области. Во время привала 4-летний мальчик попал в воду и его унесло течением. Двое мужчин бросились его спасать, но также пропали. Возбуждено уголовное дело, поиски пропавших продолжаются.

