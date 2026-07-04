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04 июля, 18:41

Происшествия

Сотрудник МЧС России пострадал в ДНР из-за атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудник МЧС России получил травмы в ДНР во время атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по республике.

Инцидент произошел в тот момент, когда сотрудник МЧС тушил пожар после атаки БПЛА в Старобешевском районе. Однако тогда противник вновь нанес удар, из-за чего начальник караула пострадал.

Сотрудник МЧС России госпитализирован. Ему оказали необходимую медпомощь. На данный момент он отправлен на амбулаторное лечение.

Ранее украинский реактивный беспилотник атаковал жилой дом в поселке Чайковичи Бежицкого района в Брянске, в результате чего погиб мирный житель. Временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук пообещал оказать семье погибшего всю необходимую поддержку и материальную помощь.

Еще два человека были ранены. В настоящее время их госпитализировали. В медучреждении пострадавшим оказана необходимая помощь. Ковальчук уточнил, что в результате атаки были полностью разрушен один дом, еще 7 частных домов и 8 машин повреждены.

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