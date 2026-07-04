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04 июля, 17:56

Происшествия

В Москве на внутренней стороне 63-го км МКАД произошло ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием легковушки и мотоцикла произошло на внутренней стороне 63-го километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На данный момент на месте происшествия задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства аварии и сведения о пострадавших.

Департамент транспорта Москвы предупредил, что движение в районе ДТП затруднено на 1,2 километра и осуществляется по трем полосам. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее большегруз Volvo с полуприцепом Schmitz и машина УАЗ столкнулись друг с другом в Курской области. Авария случилась утром 4 июля на 475-м километре трассы М-2 "Крым" в Фатежском районе.

По данным УМВД России по региону, за рулем УАЗ находился водитель 1980 года рождения, а большегрузом управлял мужчина 1983 года рождения. В результате ДТП автомобилист и три пассажира машины 1976 года рождения, 1982 года рождения и 1992 года рождения погибли на месте происшествия. Водитель Volvo госпитализирован с травмами.

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