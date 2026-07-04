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04 июля, 12:48

Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на автодороге М-2 "Крым" в Курской области

Фото: depositphotos/svedoliver

Большегруз Volvo с полуприцепом Schmitz и машина УАЗ столкнулись друг с другом в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Авария случилась утром 4 июля на 475-м километре трассы М-2 "Крым" в Фатежском районе. По данным ведомства, за рулем УАЗ находился водитель 1980 года рождения, а большегрузом управлял мужчина 1983 года рождения.

В результате ДТП автомобилист и три пассажира машины 1976 года рождения, 1982 года рождения и 1992 года рождения погибли на месте происшествия. Водитель Volvo госпитализирован с травмами.

Ранее автобус "Газель", который ехал из Барнаула в Яровое, съехал в кювет на Алтае. ДТП произошло 4 июля на 99-м километре трассы "Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области". В тот момент в салоне авто находилось 20 пассажиров.

В результате двум пассажирам была оказана необходимая медпомощь. По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева организована проверка исполнения закона о безопасности дорожного движения. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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