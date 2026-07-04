Подросток на квадроцикле погиб в результате ДТП в Подмосковье

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Подросток за рулем квадроцикла погиб при столкновении с автомобилем в Павлово-Посадском округе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

ДТП произошло вечером 3 июля на 1-м километре трассы Васютино – Новоозерное – Дальняя. Предварительно, водитель Toyota совершил попутное столкновение с квадроциклом, которым управлял несовершеннолетний 2016 года рождения.

В результате случившегося подросток погиб. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее трое подростков на питбайке пострадали в результате ДТП в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Авария произошла в деревне Селятино. Раненых госпитализировали с различными травмами.

Еще один инцидент произошел в районе Коньково: студент угнал "Газель" с парковки и попал в ДТП. Злоумышленника задержали в общежитии, расположенном на улице Миклухо-Маклая. Им оказался 25-летний иностранец, который является студентом одного из московских университетов.