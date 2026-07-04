Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:30

Происшествия

Подросток на квадроцикле погиб в результате ДТП в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подросток за рулем квадроцикла погиб при столкновении с автомобилем в Павлово-Посадском округе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

ДТП произошло вечером 3 июля на 1-м километре трассы Васютино – Новоозерное – Дальняя. Предварительно, водитель Toyota совершил попутное столкновение с квадроциклом, которым управлял несовершеннолетний 2016 года рождения.

В результате случившегося подросток погиб. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее трое подростков на питбайке пострадали в результате ДТП в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Авария произошла в деревне Селятино. Раненых госпитализировали с различными травмами.

Еще один инцидент произошел в районе Коньково: студент угнал "Газель" с парковки и попал в ДТП. Злоумышленника задержали в общежитии, расположенном на улице Миклухо-Маклая. Им оказался 25-летний иностранец, который является студентом одного из московских университетов.

Скорая помощь опрокинулась на площади Сретенские Ворота после ДТП с двумя машинами

Читайте также


происшествияДТП

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика