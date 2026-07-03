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Трое подростков на питбайке пострадали в результате ДТП в Подмосковье
Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"
Трое подростков на питбайке пострадали в результате ДТП в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.
Авария произошла в деревне Селятино. Предварительно, 17-летний юноша, управляя питбайком, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Nissan.
В результате ДТП пострадали водитель питбайка и двое его пассажиров 15 и 17 лет. Их госпитализировали с различными травмами. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее авария с участием четырех автомобилей произошла на Тульской транзитной эстакаде в Москве. В связи с ДТП движение в данном районе было временно затруднено на четыре километра.
Еще одна авария произошла до этого в подмосковном Орехово-Зуеве. Предварительно, на 1-м километре автодороги Орехово-Зуево – Демихово столкнулись легковые автомобили Renault и Geely. В результате погибли два человека.
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