Трое подростков на питбайке пострадали в результате ДТП в Подмосковье

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

Трое подростков на питбайке пострадали в результате ДТП в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

Авария произошла в деревне Селятино. Предварительно, 17-летний юноша, управляя питбайком, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Nissan.

В результате ДТП пострадали водитель питбайка и двое его пассажиров 15 и 17 лет. Их госпитализировали с различными травмами. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее авария с участием четырех автомобилей произошла на Тульской транзитной эстакаде в Москве. В связи с ДТП движение в данном районе было временно затруднено на четыре километра.

Еще одна авария произошла до этого в подмосковном Орехово-Зуеве. Предварительно, на 1-м километре автодороги Орехово-Зуево – Демихово столкнулись легковые автомобили Renault и Geely. В результате погибли два человека.