Жителя Иркутской области осудили за попытку вступить в террористический РДК

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Второй Западный окружной военный суд приговорил 20-летнего жителя Тулуна Иркутской области Ивана Бордова (внесен в РФ в перечень террористов) по делу о государственной измене, незаконном пересечении границы и участии в террористическом сообществе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, осенью 2025 года Бордов выехал из Тулуна в Иркутск, затем в Москву, Белгород и в ноябре прибыл в Шебекино. По замыслу, он должен был пересечь границу и попасть на украинскую территорию, чтобы вступить в разведывательное подразделение запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК).

Для этого ему нужно было сдаться в плен украинским военнослужащим, объяснить цель прибытия и занять должность разведчика. Однако на границе его задержал наряд военной полиции. Бордов ввел сотрудников в заблуждение, заявив, что приехал на заработки и заблудился.

После проверки личности его отпустили, но на следующий день он снова попытался пройти к границе. Тогда его задержали в состоянии алкогольного опьянения. За появление в общественном месте в нетрезвом виде его отправили под административный арест на 10 суток.

Молодой человек полностью признал вину и раскаялся. В итоге суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы, из которых первые 3 он проведет в тюрьме, а остальную часть в колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил конфисковать мобильный телефон осужденного в доход государства, а сим-карту уничтожить.

Ранее в городском округе Электросталь в Подмосковье 15-летний юноша поджег заправочную колонку на автозаправке. Возгорание оперативно потушили работники АЗС, после чего обратились в полицию. Выяснилось, что поджог совершил школьник, который скрылся с места происшествия. Позже его задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

