Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 21:23

Происшествия
Главная / Новости /

Агентство "Москва": четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле

Четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле – СМИ

Фото: 123RF.com/sharuzzaman

На юго-востоке столицы в Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля. Об этом Агентству "Москва" сообщил информированный источник.

В результате аварии одна из машин опрокинулась. На месте происшествия образовалась пробка, что осложнило подъезд экстренных служб. Других подробностей не приводится.

Ранее четыре человека пострадали в результате столкновения шести автомобилей на Киевском шоссе в ТиНАО. По данным СМИ, водитель автомобиля Mercedes врезался в пять автомобилей, стоящих в очереди на заправку на 28-м километре Киевского шоссе. В результате пострадали четыре человека.

До этого ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая маршрута № 16 произошло на Чертановской улице. По предварительным данным, авария могла произойти по вине водителя легковушки – при развороте он не уступил дорогу трамваю.

Читайте также


происшествияДТПгород

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика