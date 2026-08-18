Агентство "Москва": четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле

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На юго-востоке столицы в Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля. Об этом Агентству "Москва" сообщил информированный источник.

В результате аварии одна из машин опрокинулась. На месте происшествия образовалась пробка, что осложнило подъезд экстренных служб. Других подробностей не приводится.

Ранее четыре человека пострадали в результате столкновения шести автомобилей на Киевском шоссе в ТиНАО. По данным СМИ, водитель автомобиля Mercedes врезался в пять автомобилей, стоящих в очереди на заправку на 28-м километре Киевского шоссе. В результате пострадали четыре человека.

До этого ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая маршрута № 16 произошло на Чертановской улице. По предварительным данным, авария могла произойти по вине водителя легковушки – при развороте он не уступил дорогу трамваю.

