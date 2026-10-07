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07 октября, 12:12

Политика

Средства ПВО уничтожили 764 украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 764 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о дронах самолетного типа. Также были сбиты четыре управляемые авиационные бомбы.

При этом за ночь средства ПВО сбили 311 вражеских беспилотников. В частности, БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской областей, а также над другими регионами и над акваториями Черного и Азовского морей.

В результате атаки дронов несколько сел Воронежской области временно остались без света, так как на юге региона при падении фрагментов БПЛА была повреждена линия электропередачи. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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