Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров

Группа неизвестных пытается силой захватить храм преподобного Сергия Радонежского Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в телеграм-канале.

"Только что поступило сообщение, что группа лиц пытается силой захватить храм преподобного Сергия Радонежского Киево-Печерской лавры", – говорится в сообщении.

По словам Чекмана, на место происшествия вызвана полиция.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поджог Киево-Печерской лавры могли подготовить украинский президент Владимир Зеленский и его союзники. Лавра загорелась в ночь на 15 июня. Минобороны России заявило, что комплекс был поражен ракетой американского зенитного комплекса Patriot.