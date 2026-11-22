Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Житель Макеевки был госпитализирован с отравлением неустановленным веществом после того, как поднял пятитысячную купюру возле остановки общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 21 ноября 2026 года. Купюры номиналом пять тысяч рублей были рассыпаны у остановки в Макеевке. В министерстве добавили, что пострадавшему оказали необходимую квалифицированную медицинскую помощь, сейчас его состояние стабилизировано.

В Минздраве ДНР призвали жителей не поднимать с земли посторонние предметы, в том числе купюры. При первых признаках отравления – слабости, тошноте, рвоте, головной боли, потере сознания – следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Ранее заминированные денежные купюры обнаружили на улицах поселка Михайловка в Запорожской области. В администрации Михайловского района предупредили, что они могут взорваться при попытке поднять их.

Власти призвали местных жителей не подходить и не прикасаться к найденным на улице деньгам, сверткам, коробкам и прочим бесхозным предметам. При обнаружении подозрительных вещей граждан призвали отойти от них на безопасное расстояние.

