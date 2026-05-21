ВСУ заминировали дорогу, по которой снабжается ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали одну из дорог в Энергодар, по которой снабжается Запорожская АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции в MAX.

"По данному маршруту ежедневно передвигаются жители, в том числе сотрудники станции, проживающие в ближайших населенных пунктах и следующие на работу", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают профильные специалисты. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и обследования территории.

Запорожская АЭС подвергалась атакам со стороны Украины три дня подряд. 16 мая ВСУ пытались ударить дронами по территории станции. А при атаке 17-го числа повреждения получили кровля транспортного цеха и несколько автобусов для перевозки сотрудников.

18 мая дрон атаковал территорию, где находится списанная техника. В результате удара никто не пострадал. Также разрушений, влияющих на работу ЗАЭС, зафиксировано не было.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия требует от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) однозначной оценки преступных действий ВСУ в части атак на ЗАЭС.

