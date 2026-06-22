Собянин: средства ПВО сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ПВО уничтожили еще пять БПЛА на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал Собянин в своем канале.

Ранее средства ПВО перехватили еще пять дронов, летевших в сторону Москвы. Всего 22 июня над территорией столичного региона было сбито 19 беспилотников.

На фоне очередной атаки БПЛА временные ограничения на полеты объявили в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Первые две авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами, тогда как Шереметьево полностью закрыт на прием и выпуск рейсов.