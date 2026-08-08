Переменная облачность и до плюс 26 ожидаются в Москве 8 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Температура воздуха в Москве в субботу, 8 августа, составит от 24 до 26 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются облачная погода, преимущественно без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 22 до 26 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил, что в Москве на следующей неделе, 10–16 августа, температура воздуха понизится на 5–7 градусов после аномальной жары.

Таким образом, температура в городе составит от 22 до 25 градусов, рассказал специалист. При этом в четверг и пятницу, 13–14 августа, столбики термометров будут находиться на отметке около 20 градусов.