Выставка военной формы XVII–XX веков откроется в Коломенском 9 августа

Фото: "Московские сезоны"

На площадке Винтажного маркета в музее-заповеднике "Коломенское" 9 августа откроется выставка "Российская военная форма: конец XVII – начало XX века". Об этом сообщили в пресс-службе в пресс-службе цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Экспозиция приурочена ко Дню воинской славы России и двум историческим датам: первой морской победе русского флота у мыса Гангут (1714 год) и завершению Ленинградской битвы (1944 год). Мероприятие пройдет в рамках проекта "Лето в Москве", посещение бесплатное.

В основе выставки – частное собрание президента Союза коллекционеров России Валерия Архипова. Это более 100 акварельных листов, созданных советским графиком Романом Черных. Художник десятилетиями работал над этими образами, не преследуя коммерческих целей.

"Для него это было исповедью, способом выразить любовь к Родине. Роман Черных был одержим идеей сохранить для потомков подлинный облик русского воина", – приводит слова Архипова пресс-служба.

Каждая акварель – результат глубокого анализа архивов, музейных описей и мемуаров. Художник добился исторической достоверности: на работах изображены мундиры пехоты, кавалерии и артиллерии с точной передачей фактуры ткани, цвета, пуговиц, галунов и знаков различия.

Посетители смогут проследить трансформацию армейского костюма от эпохи Петра I до кануна Первой мировой войны. Особый интерес представляют парадные мундиры екатерининского времени с роскошной фурнитурой и эполетами, а также строгие кителя, каски и шапки-шако времен Николая I. Отдельный блок посвящен появлению гимнастерки – рубашки, ставшей символом русского солдата на рубеже XIX–XX веков.

Центральным экспонатом станет масштабная панорама Бородинского сражения, выполненная Черных на большом ватмане. Автор воссоздал построение войск 1812 года, проработав каждую фигуру в соответствии с формой того времени.

На выставке также представят детали: кокарды, офицерские жетоны, поясные пряжки и пуговицы. Они помогают понять, какую роль играл мундир в определении статуса военнослужащего.

Кроме того, посетители увидят живописные портреты военачальников XVIII–XIX веков, а также макеты пулемета "Максим", ручного пулемета Дегтярева и пистолета-пулемета Шпагина.

Экспозицию дополнят редкие фотографии военных разных эпох – от царской России до советского периода, включая довоенные и послевоенные кадры. Также гости увидят подлинную форму красноармейца со знаменитой буденовкой и два парадных мундира: главного маршала артиллерии Владимира Толубко и маршала авиации Николая Скоморохова.

Ранее на портале "Узнай Москву" опубликовали тематический онлайн-квиз, посвященный 260-летию создания первой в мире двухцилиндровой паровой машины русским инженером-теплотехником Иваном Ползуновым. Викторина подготовлена в сотрудничестве с Политехническим музеем. Квиз состоит из 10 вопросов, которые охватывают ключевые моменты биографии Ползунова и технические детали его изобретения.