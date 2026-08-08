Беспилотник взорвался около границы Болгарии и Румынии

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В воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии влетел беспилотник, который взорвался около границы. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на премьер-министра страны Румена Радева.

По его словам, инцидент произошел рядом с погранпунктом Кардам и примерно в 1 тысяче метров от болгарской компрессорной станции на маршруте Трансбалканского газопровода. Премьер уточнил, что дрон упал в подсолнечное поле. ЧП обошлось без пострадавших.

При этом, как отметила пресс-служба Минобороны Румынии, радары вооруженных сил не зарегистрировали летательный объект, который мог бы пересечь воздушное пространство по направлению к Болгарии. Ведомство указало, что до взрыва воздушных целей не фиксировалось.

Минобороны Болгарии сообщило, что беспилотник мог быть дроном-приманкой "Майя", который применяется украинскими войсками.

На фоне случившегося Болгария приняла дополнительные меры защиты критической инфраструктуры.

Ранее СМИ сообщили, что на летном поле в аэропорту Лейпциг рядом с украинским грузовым самолетом Ан обнаружили БПЛА со взрывателем. После обнаружения авиагавань временно остановила полеты, а прибывающие рейсы направили в другие города.

При этом один из грузовых самолетов прервал посадку и пошел на второй круг. На высоте около 400 метров он столкнулся с неопознанным объектом. После посадки на носовой части самолета заметили небольшие повреждения.

