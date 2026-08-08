Володин рассказал о блокировке счетов для осужденных, уехавших из России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с августа вступают в силу законы, вводящие ограничения для россиян, уехавших за границу, а также для тех, кто признан виновным в преступлениях и административных правонарушениях, направленных против РФ. Об этом он написал в МАХ.

По словам Володина, этим категориям граждан начнут замораживать и блокировать денежные счета и другое имущество, ограничивать действие водительских прав, а также отказывать в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Кроме того, вводится запрет на заключение сделок по договорам, регистрацию индивидуальных предпринимателей или самозанятости. Использование электронной подписи также станет невозможным, уточнил председатель Госдумы.

С 1 сентября в России вступит в силу закон об аресте имущества граждан, уехавших из России и совершивших административные правонарушения против интересов страны. Документ подписал Владимир Путин в начале июня.

В список таких правонарушений включены дискредитация российской армии, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа правонарушения.

