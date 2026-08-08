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08 августа, 21:18

Политика

Турция передала сторонам украинского конфликта предложение о моратории на военные действия

Фото: 123RF.com/karavanov

Анкара передала сторонам конфликта на Украине предложение о моратории на военные действия. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.

По его словам, Анкара призывает Москву и Киев создать механизм для прекращения боевых действий. В частности, об этом просила украинская сторона, отметил Фидан. Теперь Турция будет ждать ответа на свое предложение.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сейчас международному сообществу необходимо сосредоточить усилия на посредничестве между сторонами, так как ситуация становится все опаснее.

Турция, в частности, предложила России и Украине выработать меры, которые не допустят новых атак на мирные торговые суда в Черном море. Он обратил внимание, что из-за эскалации конфликта ударам подвергаются в том числе турецкие сухогрузы и моряки. Все это угрожает коммерческим перевозкам и гражданскому судоходству.

Ранее Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя руководство военно-морской частью будущих гарантий безопасности для Украины. По словам дипломата, по этому вопросу у Турции с союзниками есть взаимопонимание.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности для Киева будут фундаментом будущего мирного соглашения. Они предполагают защиту на суше, в воздухе и на море.

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