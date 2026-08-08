Шесть новостроек передали под заселение по реновации в Южном Тушине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть новостроек, возведенных в рамках программы реновации, переданы под заселение в Южном Тушине. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Дома расположены на улицах Окружной (дом 2а), Сходненской (дома 42 и 12, корпус 1), Лодочной (дом 11), а также в проездах Досфлота (дом 2а) и Светлогорском (дом 7а).

20 квартир в домах обустроены специально для маломобильных горожан. В подъездах отсутствуют лестницы и пороги, а входы находятся на одном уровне с тротуарами. Благодаря этому там комфортно смогут передвигаться родители с колясками, пожилые люди и жильцы с ограниченными возможностями здоровья.

При строительстве зданий специалисты использовали качественные отечественные материалы, а также применяли современные технологии, включая решения по энергоэффективности. Дома отлично вписываются в архитектуру района.

На первых этажах предусмотрены помещения для магазинов, пунктов выдачи заказов, кофеен, пекарен и досуговых центров. Во входных группах есть комнаты для консьержей и кладовые для колясок, а также средств индивидуальной мобильности. Рядом с домами есть вся необходимая транспортная, социальная и досуговая инфраструктура.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что прилегающие к домам территории благоустроены. Там есть 23 места для активного и спокойного отдыха. На детских площадках сделали специальное прорезиненное покрытие для безопасности детей, а парковка для автомобилей находится вдали от двора, чтобы жильцам было комфортно.

Вместе с тем свыше 360 жителей района Лефортово начали осмотр квартир в новом доме по реновации. Всего в районе планируется расселить 40 старых домов. В квартиры с улучшенной отделкой переедут примерно 2,2 тысячи семей.