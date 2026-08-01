Собянин: программа реновации стала драйвером развития экономики страны

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Программе реновации жилья в Москве исполнилось девять лет. За это время она стала драйвером развития строительной отрасли и экономики страны, сообщил Сергей Собянин в MAX.

"При возведении домов используется почти 100% отечественных материалов и оборудования, которые поставляют предприятия более чем из 15 регионов России", – отметил мэр столицы.

За это время сроки строительства удалось существенно сократить. Если раньше возведение дома занимало около двух – двух с половиной лет, то теперь благодаря применению префабов и крупномодульного строительства специалисты создают надежные здания гораздо быстрее.

К примеру, шесть новостроек по программе реновации были возведены меньше чем за год. Этот опыт может быть востребован в регионах, позволяя строить объекты быстрее без потери качества и с соблюдением современных стандартов.

Программа изменила подход к формированию жилых кварталов. На месте старых домов появляются современные комплексы с удобными планировками, благоустроенными дворами, безбарьерной средой и необходимой социальной инфраструктурой. В эксплуатацию введено более 500 жилых комплексов. Проектируется и строится еще около 11 миллионов квадратных метров жилья.

В городе появилось свыше тысячи новых детских и спортивных площадок, а в более чем 70 районах Москвы обновили инженерные сети.

В 12 районах столицы программа реновации полностью завершена. Среди них – Раменки, Северный, Молжаниновский, Коммунарка, Лианозово, Ново-Переделкино и другие.

Переселение охватило уже около 290 тысяч москвичей. В 2026–2028 годах переедут или начнут переезд почти 240 тысяч человек. Возведение жилья в Москве соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее свыше 1,2 тысячи жителей шести старых домов в районе Крюково Зеленоградского административного округа начали поэтапный осмотр квартир в новостройке по программе реновации. Город предложил им квартиры в доме по адресу улица Заводская, дом 10, корпуса 1, 2.