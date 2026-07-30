Свыше 1,2 тыс москвичей начали осмотр квартир в новостройке по реновации в ЗелАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,2 тысячи жителей шести старых домов в районе Крюково Зеленоградского административного округа (ЗелАО) начали поэтапный осмотр квартир в новостройке по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Город предложил участникам программы реновации в районе Крюково квартиры в новостройке по адресу улица Заводская, дом 10, корпуса 1, 2", – отметил вице-мэр.

По его словам, новостройка стала восьмым жилым комплексом, возведенным для заселения участников программы реновации в ЗелАО. Всего в этом округе планируют расселить 34 устаревших жилых дома. В новые квартиры переедут около 7,1 тысячи горожан.



Новостройка находится рядом со старыми домами, поэтому после переезда жители смогут пользоваться привычной социальной и транспортной инфраструктурой. Как уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, дом состоит из двух корпусов на восемь секций.

В доме предусмотрены 580 квартир общей площадью более 35 тысяч квадратных метров. В подъездах оборудованы помещения для консьержей, колясочные и лифты. Новостройка расположена в шаговой доступности от станции МЦД-3 Зеленоград – Крюково, рядом есть детские сады, школы, поликлиники, магазины и аптеки.

Первыми квартиры начали смотреть жители домов 2 и 4 на улице Советской. С 6 августа к ним присоединятся жители дома 1 на улице Ленина и дома 2 на улице 1 Мая, а с 13 августа – жители дома 6 на улице Советской и дома 4 на улице 2-й Пятилетке, указала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

После того как участники программы подпишут согласие на предложенный им вариант, специалисты департамента подготовят проект договора. Дату и время подписания можно забронировать через суперсервис "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru.

Кроме того, для комфортного переезда жители могут бесплатно получить услуги грузчиков и транспорт благодаря "Помощи в переезде" на портале mos.ru или в центре информирования по переселению, который работает на первом этаже новостройки.

Ранее стало известно, что всего с начала программы реновации в столице расселили и демонтировали более 920 домов. Освобожденные от старых домов участки используют для строительства новостроек по программе реновации. Рядом с новыми домами создаются зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Больше всего домов расселено и демонтировано на юго-востоке мегаполиса – 159, еще 134 – на востоке, а на западе – 111.

