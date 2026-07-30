Правительство РФ ввело новый запрет на экспорт топлива

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Правительство России ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Ограничения будут действовать с 1 августа 2026 года по 31 января 2027-го. При этом с 1 сентября запрет не будет распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, которые вывозят непосредственные производители.

Исключение предусмотрено для экспорта топлива по межгосударственным соглашениям и поставок гуманитарной помощи, одобренных правительством.

В кабмине разъяснили, что данная мера направлена на сохранение стабильности внутреннего рынка. Дополнительно был утвержден регламент, гарантирующий бесперебойные поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса.

"(Временный порядок. – Прим. ред.) будет действовать до 1 ноября при заключении соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями <...>. С помощью таких соглашений предприятия агропромышленного комплекса будут обеспечены регулярными поставками топлива, что особенно важно в период проведения сезонных полевых работ", – говорится в сообщении.

Еще одна мера направлена на стабильное обеспечение топливом госучреждений. Согласно постановлению, до конца 2026 года приостановлено действие специальных правил определения цены при госзакупках топлива.

"Это позволит проводить такие закупки по общим правилам, предусмотренным в федеральном законе о госзакупках, не допустить срыва закупочных процедур и последующих поставок в условиях колебания биржевых котировок", – поясняется в сообщении.

Проблемы с топливом в России, начавшиеся в мае, потребовали вмешательства правительства. Для стабилизации ситуации было принято решение о наращивании нефтепереработки. После принятых мер вице-премьер Александр Новак отмечал улучшение ситуации на заправках.

Сейчас в ФАС фиксируют тенденцию к снижению цен на топливо на независимых АЗС. В Минсельхозе России заявили о стабилизации снабжения предприятий АПК.