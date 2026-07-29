ФАС зафиксировала снижение цен на топливо на независимых АЗС

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует тенденцию к снижению цен на топливо на независимых автозаправочных станциях (АЗС) в России. Это следует из сообщения правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака.

Кроме того, в Минсельхозе указали на стабилизацию ситуации со снабжением топливом предприятий агропромышленного комплекса (АПК). По данным ведомства, уборочные работы ведутся по всей стране.

В целом в ходе совещания обсуждалась текущая ситуация на топливном рынке страны. Минэнерго, в частности, представило доклад о балансе спроса и предложения, а также о динамике производства нефтепродуктов.

Проблемы с топливом в России начались в мае. Это потребовало вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки. По словам Новака, сейчас ситуация на заправках улучшается.

До конца года в России будет продлен запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей. При этом ограничения на экспорт дизельного топлива отменят по мере стабилизации внутреннего рынка.

