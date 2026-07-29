Адвокат Айвар: экстрадиция Павла Дурова в Россию маловероятна

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Экстрадиция основателя Telegram Павла Дурова в Россию маловероятна, поскольку у него есть гражданства Франции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом заявила Москве 24 адвокат Людмила Айвар.

По ее словам, эти государства не выдают своих граждан России в подобных ситуациях. Юрист отметила, что в случае обращения Генпрокуратуры в Интерпол с запросом об экстрадиции защита Дурова, вероятно, будет использовать этот аргумент.

Она добавила, что расследование дела при этом продолжится, а следствие будет собирать доказательства. После объявления Дурова в международный розыск ему могут заочно избрать меру пресечения.

"Когда человек объявляется в международный розыск, ему избирается мера пресечения, и после того, как все следственные действия выполнены, уголовное дело приостанавливается в связи с розыском обвиняемого", – пояснила адвокат.

По словам Айвар, в приговоре также могут быть решены вопросы о взыскании многомиллиардных штрафов. При этом, по ее оценке, требования вряд ли будут выполнены в полном объеме, поскольку активов Дурова в России немного.

Ранее в ФСБ сообщили о запуске процесса объявления Дурова в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений.

Основанием для претензий стало то, что платформа не пресекает работу каналов и ботов, через которые координируются теракты и мошеннические схемы. В Госдуме допустили, что мессенджер могут признать террористическим ресурсом.

Согласно статистике МВД, только с начала 2026 года Telegram использовался в более чем 24 тысячах случаев дистанционных хищений, а также при нелегальном обороте наркотиков и оружия.